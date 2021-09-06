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МИД: Азербайджан работает над возвращением вынужденных переселенцев

МИД: Азербайджан работает над возвращением вынужденных переселенцев Сегодня исполняется 300 дней с момента подписания Трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией
Карабах
6 сентября 2021 г. 10:00
МИД: Азербайджан работает над возвращением вынужденных переселенцев

Правительство Азербайджана продолжает свою деятельность по обеспечению безопасного возвращения вынужденно переселенных лиц на освобожденные территории.

Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана заявило на своей странице в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что сегодня исполняется 300 дней с момента подписания Трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.

МИД привели сводку о проделанных работах за эти 300 дней. Среди них - очищение более 15 тыс. га территорий от мин, тестовые полеты в международный аэропорт Физули и строительство двух других международных аэропортов в Зангилане и Лачыне, восстановление объектов культурной и исторической значимости, строительство "умных сел", восстановление инфраструктуры и планы по созданию предприятий по производству солнечной энергии.

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