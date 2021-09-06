МИД: Азербайджан работает над возвращением вынужденных переселенцев

Сегодня исполняется 300 дней с момента подписания Трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией

Правительство Азербайджана продолжает свою деятельность по обеспечению безопасного возвращения вынужденно переселенных лиц на освобожденные территории.

Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана заявило на своей странице в Twitter .

Внешнеполитическое ведомство отметило, что сегодня исполняется 300 дней с момента подписания Трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.

МИД привели сводку о проделанных работах за эти 300 дней. Среди них - очищение более 15 тыс. га территорий от мин, тестовые полеты в международный аэропорт Физули и строительство двух других международных аэропортов в Зангилане и Лачыне, восстановление объектов культурной и исторической значимости, строительство "умных сел", восстановление инфраструктуры и планы по созданию предприятий по производству солнечной энергии.