Майкл Доран: Во время войны Израиль отклонил просьбу США не отправлять оружие в Азербайджан

Во время Второй Карабахской войны Соединенные Штаты попросили Израиль приостановить поставки оружия в Азербайджан и получили отказ.

Во время Второй Карабахской войны Соединенные Штаты попросили Израиль приостановить поставки оружия в Азербайджан и получили отказ.

Как сообщает Report, об этом пишет американский аналитик Майкл Доран в статье, опубликованной в англоязычном ежеквартальном издании Университета ADA "Baku Dialogues".

"Официальный Вашингтон не принимал полного участия в процессах на начальном этапе войны, но продемонстрировал позицию, которая привела к недопониманию со стороны его друзей. Высокопоставленный чиновник израильского правительства, который был непосредственно знаком с ходом войны, сказал мне, что во время боев ему позвонил высокопоставленный чиновник из Белого дома и попросил израильтян прекратить снабжение Азербайджанской армии. Израильский чиновник вежливо отклонил просьбу и объяснил американскому коллеге, что союзники не бросают друг друга в разгар войны. Чиновник Белого дома больше не поднимал этот вопрос", - написал Доран.

Майкл Доран - старший научный сотрудник Хадсоновского института и директор Центра Хадсоновского института по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Он работал в Совете национальной безопасности США, а также старшим советником Государственного департамента США и заместителем помощника министра обороны Соединенных Штатов.

М.Доран работал заместителем помощника госсекретаря по общественной дипломатии в Совете национальной безопасности США, а также в Министерстве обороны США при Джордже Буше-младшем.

М.Доран известен своей поддержкой Израиля, а также поддержкой сотрудничества между США, Турцией и Азербайджаном. Он поддержал позицию Азербайджана в карабахском конфликте.