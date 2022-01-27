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Майкл Доран: Во время войны Израиль отклонил просьбу США не отправлять оружие в Азербайджан

Майкл Доран: Во время войны Израиль отклонил просьбу США не отправлять оружие в Азербайджан Во время Второй Карабахской войны Соединенные Штаты попросили Израиль приостановить поставки оружия в Азербайджан и получили отказ.
Карабах
27 января 2022 г. 17:24
Майкл Доран: Во время войны Израиль отклонил просьбу США не отправлять оружие в Азербайджан

Во время Второй Карабахской войны Соединенные Штаты попросили Израиль приостановить поставки оружия в Азербайджан и получили отказ.

Как сообщает Report, об этом пишет американский аналитик Майкл Доран в статье, опубликованной в англоязычном ежеквартальном издании Университета ADA "Baku Dialogues".

"Официальный Вашингтон не принимал полного участия в процессах на начальном этапе войны, но продемонстрировал позицию, которая привела к недопониманию со стороны его друзей. Высокопоставленный чиновник израильского правительства, который был непосредственно знаком с ходом войны, сказал мне, что во время боев ему позвонил высокопоставленный чиновник из Белого дома и попросил израильтян прекратить снабжение Азербайджанской армии. Израильский чиновник вежливо отклонил просьбу и объяснил американскому коллеге, что союзники не бросают друг друга в разгар войны. Чиновник Белого дома больше не поднимал этот вопрос", - написал Доран.

Майкл Доран - старший научный сотрудник Хадсоновского института и директор Центра Хадсоновского института по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Он работал в Совете национальной безопасности США, а также старшим советником Государственного департамента США и заместителем помощника министра обороны Соединенных Штатов.

М.Доран работал заместителем помощника госсекретаря по общественной дипломатии в Совете национальной безопасности США, а также в Министерстве обороны США при Джордже Буше-младшем.

М.Доран известен своей поддержкой Израиля, а также поддержкой сотрудничества между США, Турцией и Азербайджаном. Он поддержал позицию Азербайджана в карабахском конфликте.

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Версия на английском языке Michael Doran: “During war, Israel rejected US request not to sell weapons to Azerbaijan”
Версия на азербайджанском языке Maykl Doran: “Müharibə dövründə İsrail ABŞ-ın Azərbaycana silah göndərməməklə bağlı xahişini rədd edib"

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