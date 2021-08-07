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Коротченко: Предложение Армении о размещении миротворцев вдоль границы - провокация

Коротченко: Предложение Армении о размещении миротворцев вдоль границы - провокация "Предложение Пашиняна разместить российских миротворцев по всей протяженности армяно-азербайджанской границы - попытка продолжать тактику провокаций".
Карабах
7 августа 2021 г. 16:58
Коротченко: Предложение Армении о размещении миротворцев вдоль границы - провокация

"Предложение Пашиняна разместить российских миротворцев по всей протяженности армяно-азербайджанской границы - попытка продолжать тактику провокаций".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его мнению, нахождение армянских вооруженных формирований на территориях, где размещены российские миротворцы, является нарушением договоренностей: "Армения не хочет выполнять те обязательства, которые взяла на себя по трехстороннему заявлению. Ее главная цель - найти повод для отказа от подписания мирного соглашения с Азербайджаном, договора о делимитации и демаркации границы, а также реализации проекта Зангезурского коридора и разблокирования коммуникаций в регионе. Для этого и устраиваются провокации на границе. Это привычная для Армении тактика, которую мы наблюдаем на протяжении десятилетий".

По его словам, Армения ведет себя крайне деструктивно и подрывает безопасность и стабильность на Южном Кавказе. "Это было, есть и будет, поскольку природа армянского национализма не изменилась", - сказал Коротченко, подчеркнув, что Россия должна применить политическое влияние и заставить Пашиняна начать выполнять пункты трехстороннего заявления.

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Версия на английском языке Russian expert: Armenia's proposal to deploy peacekeepers along the border is a provocation

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