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Из Барды в Агдам отправился очередной пассажирский автобус

Из Барды в Агдам отправился очередной пассажирский автобус Очередной пассажирский автобус отправился сегодня в рейс по маршруту Барда-Агдам.
Карабах
1 февраля 2022 г. 11:26
Из Барды в Агдам отправился очередной пассажирский автобус

Очередной пассажирский автобус отправился сегодня в рейс по маршруту Барда-Агдам.

Как передает карабахское бюро Report, рейс был назначен на 10:00.

Собравшиеся на вокзале пассажиры поделились своими впечатлениями и ожиданиями от поездки. По словам жителя села Баш Гарвенд Агдама Зохраба Имамалиева, его желание - прогуляться по улицам села, в котором прошло его детство: "Я покинул Агдам 5 июля 1993 года. Сейчас мое волнение настолько велико, что боюсь, сердце не выдержит. Я хотел бы прогуляться по улочкам села, в котором прошло мое детство, но знаю, что это невозможно. В селе Баш Гарвенд ведутся миноочистительные работы".

Пассажиры пожелали от Аллаха упокоения душам шехидов и выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за подаренную радость.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədən Ağdama növbəti sərnişin avtobusu yola düşüb

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