Из Барды в Агдам отправился очередной пассажирский автобус

Очередной пассажирский автобус отправился сегодня в рейс по маршруту Барда-Агдам.

Очередной пассажирский автобус отправился сегодня в рейс по маршруту Барда-Агдам.

Как передает карабахское бюро Report, рейс был назначен на 10:00.

Собравшиеся на вокзале пассажиры поделились своими впечатлениями и ожиданиями от поездки. По словам жителя села Баш Гарвенд Агдама Зохраба Имамалиева, его желание - прогуляться по улицам села, в котором прошло его детство: "Я покинул Агдам 5 июля 1993 года. Сейчас мое волнение настолько велико, что боюсь, сердце не выдержит. Я хотел бы прогуляться по улочкам села, в котором прошло мое детство, но знаю, что это невозможно. В селе Баш Гарвенд ведутся миноочистительные работы".

Пассажиры пожелали от Аллаха упокоения душам шехидов и выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за подаренную радость.