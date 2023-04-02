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Представители зарубежных СМИ засвидетельствовали, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей

Представители зарубежных СМИ засвидетельствовали, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей Находящиеся в Шуше британский корреспондент Александар Эрор и сербский фотограф Неманья Кнезевич, ознакомившись с ходом акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом ра
Карабах
2 апреля 2023 г. 13:24
Представители зарубежных СМИ засвидетельствовали, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей

Находящиеся в Шуше британский корреспондент Александар Эрор и сербский фотограф Неманья Кнезевич, ознакомившись с ходом акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, засвидетельствовали, что дорога открыта для гуманитарных целей.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, представителям зарубежных СМИ была представлена информация о демонстрации, ее целях и требованиях экоактивистов.

Они были проинформированы, что дорога открыта для гуманитарных целях, о блокаде не может быть и речи. Журналистам также рассказали о масштабных работах по реконструкции и восстановлению в Шуше и на других освобожденных территориях Азербайджана.

Представители зарубежных СМИ побывали в исторических местах в Шуше, наглядно ознакомились со следами армянского вандализма, совершенного на территории города в период оккупации.

Отметим, что журналисты сегодня также посетят Физулинский район.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici media nümayəndələri Xankəndi-Laçın yolunun humanitar məqsədlər üçün açıq olduğuna şahidlik ediblər 

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