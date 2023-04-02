Представители зарубежных СМИ засвидетельствовали, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей

Находящиеся в Шуше британский корреспондент Александар Эрор и сербский фотограф Неманья Кнезевич, ознакомившись с ходом акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, засвидетельствовали, что дорога открыта для гуманитарных целей.
Как сообщает освещающий акцию сотрудник
Они были проинформированы, что дорога открыта для гуманитарных целях, о блокаде не может быть и речи. Журналистам также рассказали о масштабных работах по реконструкции и восстановлению в Шуше и на других освобожденных территориях Азербайджана.
Представители зарубежных СМИ побывали в исторических местах в Шуше, наглядно ознакомились со следами армянского вандализма, совершенного на территории города в период оккупации.
Отметим, что журналисты сегодня также посетят Физулинский район.