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Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности

Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности "Уверен, что и нынешний год будет успешным, мы построим еще более могущественный Азербайджан", - заявил президент
Карабах
18 января 2021 г. 16:37
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
Ильхам Алиев

"Моим основным делом, конечно, были решение карабахского вопроса и руководство в качестве Верховного главнокомандующего войной, начавшейся в сентябре. Восстановление этих зон – Карабахского региона и сегодня занимает особое место в моей деятельности. Это неслучайно, это естественно. Но в то же время я всегда уделял внимание своей традиционной деятельности. Поездка в Сумгайыт еще раз подтверждает это".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанскому телевидению после закладки фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО "Азерсульфат", по производству стеклянной тары ЗАО "Glassica", состоялось открытие предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО "Азерфлот" в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Война закончилась, наша победоносная Армия одержала победу в войне, нанесла поражение врагу. Мы сделаем все возможное для восстановления освобожденных земель. Ежедневно основная часть моей работы посвящена этому. Однако развитие других территорий также никогда не будет забыто, азербайджанский народ может быть уверен в этом. Уверен, что и нынешний год будет успешным, мы построим еще более могущественный Азербайджан", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün fəaliyyətimdə Qarabağ bölgəsinin bərpası xüsusi yer tutur"

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