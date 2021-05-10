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Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, кулак на месте

Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, кулак на месте «Я не отказываюсь от своих слов. Если они перейдут от этих заявлений к каким-либо практическим действиям, то немедленно будут уничтожены. Никто не сможет защитить их. И пусть ни на кого не рассчитывают. На протяжении многих лет они хвалились своей «победо
Карабах
10 мая 2021 г. 22:59
Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, кулак на месте
Ильхам Алиев

«Я не отказываюсь от своих слов. Если они перейдут от этих заявлений к каким-либо практическим действиям, то немедленно будут уничтожены. Никто не сможет защитить их. И пусть ни на кого не рассчитывают. На протяжении многих лет они хвалились своей «победоносной и сильной» армией».

Как передает Report, об этом 10 мая в интервью Азербайджанскому телевидению заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

Журналист задал следующий вопрос: «8 мая – в день оккупации Шуши некоторые властные и оппозиционные силы в Армении выступили с заявлениями о возвращении Шуши и высказали реваншистские мысли. Вы неоднократно отмечали, что если они задумаются о реваншистских шагах, то будут разгромлены. Хотелось бы узнать Ваше отношение к этому заявлению».

Глава государства ответил: «У Армении нет ни сил, ни воли, ни морального права жить реваншистскими мыслями. Это – самоубийство для них. Еще раз хочу сказать, что пока мы отслеживаем эти заявления. Как власть, так и оппозиция в Армении, можно сказать, все элементы, занимающиеся политикой, высказывают мысли о возвращении Шуши и Гадрута. Мы пока проявляем сдержанность. Но пусть не играют с огнем. Они видели наш кулак. Он на месте. Никто не сможет устоять перед нами. Если мы увидим хоть небольшую – небольшую – угрозу, то немедленно уничтожим их. Уничтожим прямо на месте. И они знают это. У нас есть и сила, и воля, и смелость. И кулак на месте».

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Версия на азербайджанском языке Prezidentdən Ermənistana xəbərdarlıq: “Odla oynamasınlar, yumruq yerindədir”

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