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Холод, темнота и сопротивление азербайджанских активистов

Холод, темнота и сопротивление азербайджанских активистов На дороге Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста экоактивистов и представителей НПО, выехавших для проведения мониторинга незаконной деятельности армян на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
Карабах
12 декабря 2022 г. 20:34
Холод, темнота и сопротивление азербайджанских активистов

На дороге Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста экоактивистов и представителей НПО, выехавших для проведения мониторинга незаконной деятельности армян на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Сотрудник Report, командированный в регион, сообщает, что несмотря на холодную погоду, участники акции полны решимости остаться в этом районе.

Они требуют прибытия на территорию командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев, продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов неправительственных организаций (НПО) по экологии с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация, состоящая из специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества “AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не был проведен.

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Версия на английском языке ФотоCold, dark and resistance of Azerbaijani activists - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке ФотоSoyuq, qaranlıq və azərbaycanlı fəalların müqaviməti - FOTOREPORTAJ

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