Генсек ТЮРКСОЙ: Восстановив Шушу, мы возродим тюркскую духовность

Необходимо восстановить Шушу. Восстановив этот город, мы возродим тюркскую духовность.

Необходимо восстановить Шушу. Восстановив этот город, мы возродим тюркскую духовность.

Как сообщает Report, об этом новый генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев заявил журналистам в Бурсе.

"Шуша является духовным центром Азербайджана. Шуша подарила миру многих великих деятелей культуры, литературы и искусства. Это источник культурной духовности азербайджанского народа. Я в новой должности буду уделять особенное внимание этому городу, потому что Шуша в сердце каждого тюрка", - заявил С. Раев.

Он отметил необходимость восстановить город: "Мы должны восстановить Шушу, потому что если мы восстановим этот город, мы возродим тюркскую духовность".

Генсек ТЮРКСОЙ заявил, что организация намерена поддерживать Шушу и все мероприятия в 2023 году проводить там: "Мы хотим акцентировать внимание всего человечества на Шуше, потому что Шуша связана с тюркской духовностью. Этот город будет служить мостом для интеграции тюркского мира".

Город Шуша избран столицей тюркского мира на 2023 год. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, проходящем сегодня в турецком городе Бурса.