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Эрдоган призвал власти Армении образумиться

Эрдоган призвал власти Армении образумиться Если армянский народ извлечет уроки из того, что происходит в Карабахе, это станет началом новой эры в регионе
Карабах
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10 декабря 2020 г. 15:11
Эрдоган призвал власти Армении образумиться
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Почти миллион беженцев и вынужденных переселенцев, которые годами жили вдали от своих родных мест, с нетерпением ждут возвращения в районы, где они родились.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на параде в Баку по случаю Победы Азербайджанской армии в Отечественной войне.

"Иншаллах, в кратчайшие сроки этой разлуке будет положен конец. Дорогие мои братья, тем, кто не принес в Нагорный Карабах ничего, кроме разрушений, убийств и слез, тоже надо образумиться. Находившиеся у руководства Армении все эти годы использовали народные ресурсы, чтобы удерживать под оккупацией территории Азербайджана. Однако, если бы эти ресурсы не были потрачены на бессмысленные линии обороны, вооружение, алчность лидеров, чьи глаза налиты кровью, картина в эту минуту была бы совершенно другой.

Мы надеемся, что армянские политики, хорошо проанализировав это, предпримут смелые шаги на пути построения будущего на основе мира и стабильности. Желаем и армянскому народу избавления от порабощения диаспоры, которая обрекла их на бедность, скармливая ложью прошлого. Очевидно, что ничего не удастся достигнуть при поддержке западных империалистов, и отношения должны быть пересмотрены на основе добрососедства, а не вражды. Если армянский народ извлечет уроки из того, что происходит в Карабахе, это станет началом новой эры в регионе", - отметил он.

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Версия на английском языке Erdoğan appeals to Armenians from Baku
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Bakıdan Ermənistan rəhbərliyinə çağırış etdi

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