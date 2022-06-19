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Эмин Гусейнов: В Карабахе ведется строительство 4 школ

Эмин Гусейнов: В Карабахе ведется строительство 4 школ В Карабахе ведется строительство 4 школ, рассчитанных на 2 764 учеников.
Карабах
19 июня 2022 г. 13:37
Эмин Гусейнов: В Карабахе ведется строительство 4 школ
Эмин Гусейнов

В Карабахе ведется строительство 4 школ, рассчитанных на 2 764 учеников.

Как передает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

Он отметил, что сразу после войны началось разминирование территорий, что является самой большой трудностью для реконструкции территорий. Так, 224 человека стали жертвами мин после подписания трехстороннего договора в ноябре 2020 года.

Помимо этого, на сегодняшний день начались крупные работы по реконструкции территорий. Ведется строительство 4 школ на 2 764 учеников, а также строительство мечетей и музеев.

По его словам, за 30 лет территории Азербайджана были подвеждены полной чистке: города и монументы уничтожены, а экосистема повреждена.

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Qarabağda 2 764 şagird yerlik 4 məktəb tikilir"

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