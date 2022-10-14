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Эксперт: Политика двойных стандартов в отношении Азербайджана продолжается

Эксперт: Политика двойных стандартов в отношении Азербайджана продолжается Виновники в чудовищных гянджинских преступлениях до сих пор не привлечены к ответственности в результате политики двойных стандартов, которую ведет международное сообщество.
Карабах
14 октября 2022 г. 14:00
Эксперт: Политика двойных стандартов в отношении Азербайджана продолжается

Виновники чудовищных гянджинских преступлений до сих пор не привлечены к ответственности. Это результат политики двойных стандартов, которую ведет международное сообщество.

Об этом Report заявил доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный и полномочный посол Намик Алиев в связи со второй годовщиной ракетных обстрелов Гянджи.

По его словам, с несправедливой политикой Азербайджан сталкивался еще со времен Советского Союза, когда доходы экономики страны передавались в союзный бюджет и затем, в качестве дотаций в бюджеты других республик.

Двойные стандарты проявились и во время 44-дневной Второй Карабахской войны.

"Эти двойные стандарты проявляются в действиях и высказываниях лидеров государств, политиков и экспертов", - сказал Н.Алиев, добавив, что ведущие такого рода политику предпочитают уклоняться от норм международного права.

По словам Н. Алиева, как пример вопиющей несправедливости можно привести и геноцид в Ходжалы с участием 366 полка союзных вооруженных сил, виновные в котором до сих пор не понесли заслуженного наказания.

"На фоне этого, обстрелы Гянджи и других мирных городов Азербайджана, повлекшие за собой гибель гражданского населения, включая детей, женщин, стариков, вызывают естественный вопрос: не являются ли эти факты звеньями одной цепи? Удастся ли наказать виновных в этих преступлениях?" - заявил эксперт.

Несмотря на трехсторонний договор о прекращении военных действий, подписанный между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, на территории нашей страны, где временно располагаются российские миротворцы, до сих пор находятся армянские вооруженные формирования, отметил он.

До сих пор ничего не известно о судьбе почти 4000 наших соотечественников, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, напомнил Н. Алиев.

"Мы надеемся, что Армения будет сотрудничать с Азербайджаном в гуманитарных вопросах и предоставит информацию о местонахождении массовых захоронений наших граждан. Вот о чем следует говорить поборникам прав человека и справедливости", - подытожил Намик Алиев.

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Версия на английском языке Expert: Policy of double standards towards Azerbaijan continues

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