Британский лорд: Армения ведет активную пропаганду против Азербайджана, распространяя дезинформации

Я рад вернуться в Азербайджан после победы в 44-дневной войне, надеюсь, побывать здесь еще раз, когда все вынужденные переселенцы вернутся в свои дома.

"Я рад вернуться в Азербайджан после победы в 44-дневной войне, надеюсь побывать здесь еще раз, когда все вынужденные переселенцы вернутся в свои дома".

Как сообщает Report, об этом заявил член британской Палаты лордов, лорд Джон Кликлуни.

Британский лорд отметил, что ранее был в Азербайджане во время Первой Карабахской войны и своими глазами видел все ужасные условия, в которых проживали беженцы и вынужденные переселенцы.

"Поэтому я очень рад вернуться сюда после победы страны. Я очень надеюсь еще раз побывать здесь, когда все вынужденные переселенцы вернутся на свои земли", - заявил он.

Джон Кликлуни подчеркнул, что его впечатляет темп восстановительных работ, ведущихся на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе строительства Физулинского аэропорта.

Британский лорд отметил, что Армения ведет очень активную пропаганду против Азербайджана, распространяя дезинформации, совершенно не соответствующие действительности: "Порой мы слышим негативные слова про Азербайджан, что тут несправедливо относятся к различным этническим или другим меньшинствам. Однако это неправда, и в этом я убедился сам. Побывал в Губе и увидел отношение азербайджанцев к евреям, которые живут здесь на равных правах с азербайджанцами, в толерантных условиях".