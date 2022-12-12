Азербайджанские активисты пригласили карабахских армян присоединиться к акции протеста

Азербайджанские активисты, участвующие в акции протеста против экотеррора в Карабахе, пригласили армян присоединиться к ним. Как передает сотрудник Report с места событий, в Шуше азербайджанские активисты и члены экологических НПО продолжают акцию

Азербайджанские активисты, участвующие в акции протеста против экотеррора в Карабахе, пригласили армян присоединиться к ним.



Об этом Report сказал общественный активист, житель Кяльбаджарского района Хаджар Аббаслы, участвующий в акции протеста.

"Мы пришли сюда, чтобы изложить свои требования миротворцам. Мы призываем положить конец экологическому террору. Мы здесь для того, чтобы довести наши законные требования до сведения командующего РМК. Мы призываем проживающих здесь армян поддержать нас, потому что они - наши граждане. Они не должны молчать о происходящем экологическом терроре. Мы приглашаем армян, проживающих в Карабахе, присоединиться к нашей акции".

Азербайджанские активисты и члены экологических НПО продолжают акцию протеста в Шуше на участке автодороги, находящейся под временным контролем российских миротворцев, требуя прекратить экологический террор в Карабахском экономическом регионе.



Протестующие требуют, чтобы к ним вышел командующий российскими миротворческими силами, временно размещенными в Карабахском экономическом районе, генерал-майор Андрей Волков.



Основным требованием протестующих является создание условий для мониторинга незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения РМК и вызванных этим экологических последствий.