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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, демонстранты находятся в прекрасном расположении духа

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, демонстранты находятся в прекрасном расположении духа Несмотря на интенсивный снегопад, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Карабах
8 января 2023 г. 22:26
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, демонстранты находятся в прекрасном расположении духа

Несмотря на интенсивный снегопад, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, демонстранты находятся в прекрасном расположении духа.

В эти минуты экоактивисты и молодые волонтеры поют различные патриотические песни, не создавая помех движению транспорта в обоих направлениях. Они продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Отметим, что в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын в общей сложности в обе стороны беспрепятственно проехали два автомобиля российского миротворческого контингента. Кроме того миротворцам был передан армянин, который ранее подошел к одному из постов азербайджанской армии и попросил помощи.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 28-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir, gənclərin əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir

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