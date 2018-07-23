Восстановительные работы в караван-сарае шаха Аббаса в Гяндже завершатся к концу года

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закир Султанов осмотрел ряд исторических памятников в Гяндже.

Как сообщили Report в министерстве, сотрудники Госслужбы вначале посетили комплекс Гянджинские крепостные ворота, а затем мавзолей Низами Гянджеви и музей Низами Гянджеви.

В караван-сарае шаха Аббаса, где также побывали сотрудники Госслужбы, ныне проводятся восстановительные работы. После восстановления караван-сарай будет использоваться в целях туризма. Работы планируется завершить к концу года.