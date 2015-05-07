​В связи с I Европейскими играми Музыкальный театр представит специальный репертуар

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджанский государственный музыкальный театр готов к I Европейским играм".
Как сообщает Report, об этом заявил директор театра Алигисмет Лалаев.
По его словам, в связи с предстоящими Европейскими играми в июне театр будет работать по специальному репертуару: "В июне в театре планируется 24 показа 15 спектаклей. В репертуар включены классические, современные и детские спектакли. В июне в Азербайджан планируется приезд туристов и болельщиков из различных стран. Учитывая это, мы перевели некоторые постановки на английский язык".
По словам А.Лалаева, по заказу министерства культуры и туризма спектакли "Не так, так эта", "Муж и жена" Узеира Гаджибекова, "Золотая свадьба" Октая Кязыми и Рамиза Гейдара и пр. будут демонстрироваться с титрами на английском языке: "Несколько дней назад мы уже воспользовались субтитрами и остались довольны результатом.
На днях приблизительно 400 гостей из около 70 стран, принимавшие участие на 48-м ежегодном заседании Совета руководителей Азиатского банка развития с помощью субтитров посмотрели спектакль Узеирна Гаджибекова "Не та, так эта". После показа гости признались, что получили огромное удовольствие".
Директор театра добавил, что некоторые спектакли будут показаны на русском языке.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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