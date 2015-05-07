​В связи с I Европейскими играми Музыкальный театр представит специальный репертуар

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджанский государственный музыкальный театр готов к I Европейским играм".

Как сообщает Report, об этом заявил директор театра Алигисмет Лалаев.

По его словам, в связи с предстоящими Европейскими играми в июне театр будет работать по специальному репертуару: "В июне в театре планируется 24 показа 15 спектаклей. В репертуар включены классические, современные и детские спектакли. В июне в Азербайджан планируется приезд туристов и болельщиков из различных стран. Учитывая это, мы перевели некоторые постановки на английский язык".

По словам А.Лалаева, по заказу министерства культуры и туризма спектакли "Не так, так эта", "Муж и жена" Узеира Гаджибекова, "Золотая свадьба" Октая Кязыми и Рамиза Гейдара и пр. будут демонстрироваться с титрами на английском языке: "Несколько дней назад мы уже воспользовались субтитрами и остались довольны результатом.

На днях приблизительно 400 гостей из около 70 стран, принимавшие участие на 48-м ежегодном заседании Совета руководителей Азиатского банка развития с помощью субтитров посмотрели спектакль Узеирна Гаджибекова "Не та, так эта". После показа гости признались, что получили огромное удовольствие".

Директор театра добавил, что некоторые спектакли будут показаны на русском языке.