В Национальном музее искусств открылась выставка юных художников "Пусть всегда буду Я!"

1 июня в Национальном музее искусств в Баку состоялось открытие экспозиции выставки юных художников "Пусть всегда буду Я!", организованное галереей искусств КamART.

1 июня в Национальном музее искусств в Баку состоялось открытие экспозиции выставки юных художников "Пусть всегда буду Я!", организованное галереей искусств КamART.

Как сообщает Report, выставка посвящена Международному дню защиты детей.

На открытии выступили известные деятели искусств и художники Ариф Азиз, Агали Ибрагимов, Вугар Али, Мир-Теймур Мамедов, Зиядхан Алиев и директор галереи КamART Кямаля Джафарзаде.

В экспозиции выставки представлено 140 работ от 47 авторов в возрасте от 6-ти до 18-ти лет. Многие участники выставки являются победителями и призерами национальных и международных художественных конкурсов. Авторы завоевали достойные места и награды в США, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Турции, Греции, России, Японии и многих других странах.

Выставка дает подробную картину мира увлечений и интереса будущих художников Азербайджана. Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни, перенося на картины свое видение окружающего мира, молодые таланты учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить и прославлять свою страну для всего мира. На своих картинах дети, как всегда, рисуют то, что любят, чем вдохновляются и о чем мечтают. Каждый юный художник дает свою индивидуальную трактовку художественным образам.

На выставке был также представлен фильм о работе галереи искусств KamART с юными художниками, этапам их взросления и профессионального роста как художников.

Красочные работы выставки, отражающие голос внутреннего мира юных художников и их оригинальное творческое мышление, были с восторгом восприняты всеми гостями выставки.

Выставка продлится до 4 июня включительно.