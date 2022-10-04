О нас

В Москве открывается выставка азербайджанской скульптуры советского периода

В Москве открывается выставка азербайджанской скульптуры советского периода В Государственном музее Востока с 5 по 30 октября пройдет выставка "Вспоминая социалистический реализм. Азербайджан. Станковая скульптура 1940-х­—1950-х годов".
Искусство
4 октября 2022 г. 23:48
В Москве открывается выставка азербайджанской скульптуры советского периода

В Государственном музее Востока с 5 по 30 октября пройдет выставка "Вспоминая социалистический реализм. Азербайджан. Станковая скульптура 1940-х­—1950-х годов".

Как сообщает российское бюро Report, организаторами выставки выступил Государственный Музей Востока и фонд Гейдара Алиева.

Отделом научной реставрации Музея Востока будет представлено десять работ известных азербайджанских скульпторов, специально отреставрированных к выставке. Здесь же можно будет увидеть фотографии скульптур до реставрации. Все работы выполнены в стиле социалистического реализма — основного направления в искусстве в советский период.

"Выставку, которую мы сегодня открываем можно считать продолжением предыдущей - "Эхо советского Азербайджана". Мы рассказали о нашей коллекции фонду Гейдара Алиева, поделились своей идеей для выставки, а представители фонда в Москве поддержали и высказали готовность помочь в реставрации. Мы очень благодарны фонду и надеемся, что это не последнее наше сотрудничество", - отметил Генеральный директор Государственного Музея Востока Александр Седов.

Руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова рассказала о значимости организации подобных мероприятий. "Уже не первый раз Музей Востока распахивает свои гостеприимные двери для экспозиций азербайджанского искусства, мы плодотворно сотрудничаем. Наши совместные мероприятия делают Россию и Азербайджан ближе друг к другу. Благодаря искусству народы сближаются, лучше понимают друг друга. Поэтому такие мероприятия - частица нашего вклада в развитие дружественных и добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном", - сказала она.

По словам Т. Ахмедовой, Фонд Гейдара Алиева, понимая созидательную силу искусства, проводит колоссальную работу по сохранению национального достояния не только Азербайджана, но и других стран. "Сегодня мы присутствуем на уникальной выставке - ведь эти произведения пережили строй и страну, которая их породила" , - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi