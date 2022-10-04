В Москве открывается выставка азербайджанской скульптуры советского периода

В Государственном музее Востока с 5 по 30 октября пройдет выставка "Вспоминая социалистический реализм. Азербайджан. Станковая скульптура 1940-х­—1950-х годов".

В Государственном музее Востока с 5 по 30 октября пройдет выставка "Вспоминая социалистический реализм. Азербайджан. Станковая скульптура 1940-х­—1950-х годов".

Как сообщает российское бюро Report, организаторами выставки выступил Государственный Музей Востока и фонд Гейдара Алиева.

Отделом научной реставрации Музея Востока будет представлено десять работ известных азербайджанских скульпторов, специально отреставрированных к выставке. Здесь же можно будет увидеть фотографии скульптур до реставрации. Все работы выполнены в стиле социалистического реализма — основного направления в искусстве в советский период.

"Выставку, которую мы сегодня открываем можно считать продолжением предыдущей - "Эхо советского Азербайджана". Мы рассказали о нашей коллекции фонду Гейдара Алиева, поделились своей идеей для выставки, а представители фонда в Москве поддержали и высказали готовность помочь в реставрации. Мы очень благодарны фонду и надеемся, что это не последнее наше сотрудничество", - отметил Генеральный директор Государственного Музея Востока Александр Седов.

Руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова рассказала о значимости организации подобных мероприятий. "Уже не первый раз Музей Востока распахивает свои гостеприимные двери для экспозиций азербайджанского искусства, мы плодотворно сотрудничаем. Наши совместные мероприятия делают Россию и Азербайджан ближе друг к другу. Благодаря искусству народы сближаются, лучше понимают друг друга. Поэтому такие мероприятия - частица нашего вклада в развитие дружественных и добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном", - сказала она.

По словам Т. Ахмедовой, Фонд Гейдара Алиева, понимая созидательную силу искусства, проводит колоссальную работу по сохранению национального достояния не только Азербайджана, но и других стран. "Сегодня мы присутствуем на уникальной выставке - ведь эти произведения пережили строй и страну, которая их породила" , - отметила она.