В кинотеатре Cinema Plus состоялась премьера комедийного фильма "Четыре головы" - ФОТО

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса Cinema Plus, расположенном в торговом центре Ganjlik Mall, прошла презентация фильма в комедийном жанре "Четыре головы" ("Dörd baş").

Как сообщает Report, гала-премьеру посетили актеры, известные деятели искусств, представители СМИ.

Режиссер фильма Натиг Новрузов. Фильм длится 80 минут. Главные роли исполнили Азер Ахшам, Нофел Шахлароглу, Джейхун Мамедли, Натиг Фарзалиев.

По сюжету, сельскому актеру Шарифу снится во сне отец, который заявляет, что из-за мошенника, притворившегося муллой, он застревает в нейтральной зоне. Сон перевернул всю жизнь Шарифа. Доходит до того, что его арестовывают.

Фильм доступен в кинотеатрах Cinema Plus с 19 апреля.