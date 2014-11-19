​В Германии картину Гитлера выставили на аукцион

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Германии уйдет с молотка акварель, нарисованная Адольфом Гитлером.

Как передает Report, рисунок 1915 года с изображением старой Мюнхенской ратуши оценили в 50 тысяч евро.

К произведению прилагается сертификат, подтверждающий его подлинность. Это уже восьмая работа диктатора, выставленная на аукцион.

По закону продавать рисунки Гитлера в Германии можно только если на них нет свастики. В целом живописное наследие рейх-канцлера насчитывает 8 сотен произведений. Однако профессиональным художником он, в конце концов, не стал.