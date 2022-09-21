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В CinemaPlus состоится показ фильма "Аватар" в формате 4DX

В CinemaPlus состоится показ фильма "Аватар" в формате 4DX В Баку в торговом центре Dəniz Mall, в самом большом кинотеатре СinemaPlus пройдет показ американского научно-фантастического фильма 2009 года – "Аватар" с новейшей технологией 4DX, cообщает Report.
Искусство
21 сентября 2022 г. 16:33
В CinemaPlus состоится показ фильма Аватар в формате 4DX

В Баку в торговом центре Dəniz Mall, в самом большом кинотеатре СinemaPlus пройдет показ американского научно-фантастического фильма 2009 года – "Аватар" с новейшей технологией 4DX, cообщает Report.

Cценарист и режиссёр картины Джеймс Кэмерон. В главных ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер.

Коротко о фильме: Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

«Аватар» — это первый фильм в истории кинематографа, чьи кассовые сборы превысили отметку в 2 миллиарда долларов. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в девяти категориях.

Создание «Аватара» началось в середине 1990-х годов, когда Джеймс Кэмерон написал 80-страничную концепцию сценария фильма. Предполагалось начать съёмки в 1997 году и выпустить «Аватар» в прокат уже в 1999 году, но, по словам Кэмерона, на тот момент еще не существовало технологий, способных воплотить его видение картины.

Фильм вышел в прокат в 2009 году в традиционном 3D формате. В то время не было новейшей технологии 4DX. Будучи единственным представителем этой технологии на всем Южном Кавказе, кинотеатр СinemaPlus эксклюзивно покажет фильм в данном формате.

Технология 4DX расширяет визуальные эффекты фильмов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Вторая часть долгожданного фильма «Аватар» выйдет в прокат в кинотеатрах СinemaPlus с 15 декабря 2022 года.

В сети кинотеатров СinemaPlus показ фильма пройдет на 3-х языках: русском, английском и турецком.

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus”da “Avatar” filmi 4DX texnologiyası ilə nümayiş olunacaq

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