В Баку впервые пройдет Международный фестиваль документальных фильмов

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 12-19 октября в Баку пройдет I Международный фестиваль документальных фильмов "DocuBaku". Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, подобное мероприятие пройдет в столице Азербайджана впервые и будет организовано параллельно с традиционно проходящем в Баку ежегодным Фестивалем европейского кино.

Как ожидается, зрители смогут посмотреть более 20 документальных фильмов европейских и азербайджанских режиссеров. В этом году фестиваль будет посвящен теме толерантности.

В рамках кинофестиваля будут организованы встречи с европейскими режиссерами, различные семинары на тему документального кино.