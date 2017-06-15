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    В Баку впервые пройдет Международный фестиваль документальных фильмов

    Зрители смогут посмотреть более 20 кинолент европейских и азербайджанских режиссеров

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 12-19 октября в Баку пройдет I Международный фестиваль документальных фильмов "DocuBaku". Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, подобное мероприятие пройдет в столице Азербайджана впервые и будет организовано параллельно с традиционно проходящем в Баку ежегодным Фестивалем европейского кино.

    Как ожидается, зрители смогут посмотреть более 20  документальных фильмов  европейских и азербайджанских режиссеров. В этом году фестиваль будет посвящен теме толерантности.

    В рамках кинофестиваля будут организованы встречи с европейскими режиссерами, различные семинары на тему документального кино.

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