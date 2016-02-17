В Баку состоялся музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею Анны Герман

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялся музыкальный вечер, посвященный 80-летию известной певицы, лауреата многих национальных и международных фестивалей и конкурсов Анны Герман.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие открыл заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Алексей Коннов.

Он отметил, что творческая биография Анны Герман удивительна и богата, и чем-то схожа с творческим путем Муслима Магомаева. Оба великих исполнителя начали свой путь к мировому признанию далеко от московских сцен. Он в Азербайджане, она – в других союзных республиках и Польше. Признание пришло к ним после ряда успешных выступлений на советских и зарубежных площадках. Их также объединяет и то, что порою оба исполнителя включали в свой репертуар одни и те же произведения известных советских авторов, например песню А.Пахмутовой и Н.Добронравова "Надежда".

Он напомнил, что несколько лет назад на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра в Баку Ярославский театр имени Ф.Волкова ставил музыкальный спектакль "Песни нашей жизни". Многие его сцены были посвящены Анне Герман. Спектакль имел большой успех и проходил с полным аншлагом.

Участники вечера с большим удовлетворением отмечали, что творчество Анны Герман, как и Муслима Магомаева, и сегодня востребовано самыми разными поколениями, в том числе молодежью.

На вечере песни из репертуара Анны Герман исполнили молодые артисты Улькер Алиева, Диляра Алиева, Орхан Джалилов, Севиль Гараева, Айтадж Шахмаргызы, а также юные исполнители Камилла Пашаева, Стефания Исмаилова, Айла Явари и Фикрет Алиев.