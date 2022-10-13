В Баку открылась выставка "Туман войны"

В Баку cостоялось открытие выставки "Туман войны".

В Баку cостоялось открытие выставки "Туман войны".

Как передает Report, мероприятие организовано Центром Гёте в Баку (Goethe-Zentrum Baku) при поддержке представительства Европейского Союза в Азербайджане, Азербайджано-германского культурного центра Kapellhaus и координации PlatformArt.

Проект объединяет художников из Азербайджана, Украины, Казахстана, Норвегии, Нигерии, Германии. Их работы позволяют оценить всю трагедию войны, а также символическим языком искусства донести до зрителей необходимость восстановления того, что было разрушено войной.

На выставке экспонируются картины художника Каро Акпокере из Нигерии, Орхана Гусейнова из Азербайджана, Верены Иссель из Норвегии и др.