В Баку состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş"

Состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş" ("Встреча с небом").

Состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş" ("Встреча с небом").

Как передает Report , на презентации в Киноцентре Низами, наряду с творческим составом фильма, приняли участие представители киносообщества и средств массовой информации страны.

Напомним, что генеральный продюсер фильма - основатель азербайджанского киноцентра Орхан Мардан, режиссер - Руфат Шахбазов.

Сценарий фильма написали Орхан Мардан, Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов.

Оператор Шахмар Сафароглу, исполнительный продюсер фильма Фуад Джафаров, продюсер Амиран Бабаев.

Главные роли в фильме исполнили Рафаэль Искендеров, Талех Юзбеков, Илькин Гасан, Кямаля Пириева, Турана Гусейнли и Алибей Мамедли.