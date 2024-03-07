В Баку состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş"

Состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş" ("Встреча с небом").
Как передает Report , на презентации в Киноцентре Низами, наряду с творческим составом фильма, приняли участие представители киносообщества и средств массовой информации страны.
Напомним, что генеральный продюсер фильма - основатель азербайджанского киноцентра Орхан Мардан, режиссер - Руфат Шахбазов.
Сценарий фильма написали Орхан Мардан, Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов.
Оператор Шахмар Сафароглу, исполнительный продюсер фильма Фуад Джафаров, продюсер Амиран Бабаев.
Главные роли в фильме исполнили Рафаэль Искендеров, Талех Юзбеков, Илькин Гасан, Кямаля Пириева, Турана Гусейнли и Алибей Мамедли.