О нас

В Баку состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş"

В Баку состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş" Состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş" ("Встреча с небом").
Искусство
7 марта 2024 г. 01:17
В Баку состоялась презентация фильма Səma ilə görüş

Состоялась презентация фильма "Səma ilə görüş" ("Встреча с небом").

Как передает Report , на презентации в Киноцентре Низами, наряду с творческим составом фильма, приняли участие представители киносообщества и средств массовой информации страны.

Напомним, что генеральный продюсер фильма - основатель азербайджанского киноцентра Орхан Мардан, режиссер - Руфат Шахбазов.

Сценарий фильма написали Орхан Мардан, Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов.

Оператор Шахмар Сафароглу, исполнительный продюсер фильма Фуад Джафаров, продюсер Амиран Бабаев.

Главные роли в фильме исполнили Рафаэль Искендеров, Талех Юзбеков, Илькин Гасан, Кямаля Пириева, Турана Гусейнли и Алибей Мамедли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Səma ilə görüş” filminin qala gecəsi keçirilib

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
29 февраля 2024 г. 11:58
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi