Спилберг рассказал о планах снять пятую часть Индианы Джонса

Баку. 28 января. REPORT.AZ/Американский режиссер Стивен Спилберг подтвердил, что планирует начать работу над пятым фильмом о приключениях Индианы Джонса.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Выход картины запланирован на 10 июля 2020 года. Отмечается, что ради этого проекта Спилберг отложил работу нал мюзиклом «Вестсайдская история».

В работе над пятым фильмом, как и над предыдущими картинами, будет задействован в качестве исполнительного продюсера Джордж Лукас.

Последняя часть о приключениях уже легендарного археолога и искателя приключений «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла в 2008 году.