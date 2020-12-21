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Скончался известный азербайджанский художник

Скончался известный азербайджанский художник Скончался преподаватель Азербайджанской государственной академии художеств и Художественного колледжа имени Азима Азимзаде известный художник Вагиф Уджатай
Искусство
21 декабря 2020 г. 01:09
Скончался известный азербайджанский художник

Скончался преподаватель Азербайджанской государственной академии художеств и Художественного колледжа имени Азима Азимзаде известный художник Вагиф Уджатай.

Как передает Report, В.Уджатай скончался вчера в возрасте 65 лет.

Отметим, что Вагиф Уджатай родился 22 июня 1955 года в селе Такья Шабранского (тогда Девечинского) района.

С 1993 года до своей смерти преподавал в Художественном училище имени Азима Азимзаде и Азербайджанской государственной академии художеств.

В своем творчестве Вагиф Уджатай отдавал дань национальным традициям. В 2009 году состоялась его персональная выставка 33 картин, посвященных геноциду азербайджанцев армянами.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tanınmış rəssam vəfat etdi

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