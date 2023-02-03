Скончался французский кутюрье Пако Рабан

Французский модельер баскского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет.

Французский модельер баскского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он скончался 3 февраля у себя дома в Бретани.

Пако Рабан родился в 1934 году в Испании, в Стране Басков. Отец Рабана в Гражданскую войну в Испании сражался на стороне республиканцев и погиб в 1936 году. Мать, чтобы избежать преследований со стороны сторонников Франко, уехала с детьми во Францию.

Архитектор по образованию, Рабан еще во время учебы начал экспериментировать с материалами, делая бижутерию собственного дизайна для дома Баленсиаги, где работала его мать.

Затем он начал создавать собственные платья, экспериментируя с материалами и используя знания об архитектуре. В частности, он использовал бумагу, металлы и пластик. Представляя свои коллекции, он первым стал применять музыкальное сопровождение на подиуме и одним из первых стал приглашать темнокожих моделей.

Именно Пако Рабану принадлежит идея представить коллекцию с платьями из алюминиевой проволоки. В 1967 году Рабан основал собственный дом моды Paco Rabanne.