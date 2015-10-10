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    Скончалась народная артистка Нурия Ахмедова

    10 октября в возрасте 64 лет ​скончалась народная артистка Азербайджана

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 10 октября скончалась народная артистка Азербайджана Нурия Ахмедова. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Facebook актер Аждар Дадашов. 

    Нурия Ахмедова родилась в Баку 26 декабря 1950 года. В 1974 она окончила факультет актерского мастерства Азербайджанского государственного института искусств. Свою творческую деятельность Н. Ахмедова начала в театре музыкальной комедии. В кино она впервые появилась в сюжетах сатирического киножурнала "Мозалан" в 1982 году. 

    Allah rəhmət eləsin!

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