Сегодня исполняется 132 года со дня рождения Узеира Гаджибекова

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 132 года со дня рождения всемирно известного азербайджанского композитора, драматурга, педагога, человека, сыгравшего неоценимую роль в развитии национальной музыки, Узеира Гаджибекова.

Как сообщает Report, Узеир Гаджибеков родился 18 сентября 1885 года в семье Абдулгусейн бека и Ширинбейим ханум Гаджибековых.

Первое свое образование он получил в двухгодичной русско-тюркской школе в Шуше. Богатые музыкально-исполнительные традиции города сыграли важную роль в музыкальном воспитании У. Гаджибекова.

В последующие годы образование, полученное им в Горийской учительской семинарии, оказало положительное влияние на формирование его мировоззрения.

Несколько лет спустя, переехав в Баку, У. Гаджибеков преподает сначала в Бибэйбате, а потом в школе "Саадет" . Будучи в Баку, он начинает свою литературно-публицистическую деятельность в газете "Хайат", а затем и в "Иршад".

Начав свою художественную деятельность с публицистики У. Гаджибеков печатается в различных печатных изданиях под самыми разными псевдонимами, такими как "Филанкяс", "Бехманкес", "Ады бяй, озю филанкяс", "Анаш гурбага", "Тыспага", "Гатилов", "Джин", "Ходжа Ляля", "Бызбыза", "Чобан". Знаменитый публицист, педагог, общественный деятель, основатель современного азербайджанского профессионального музыкального творчества и национальной оперы в 1935-м году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Азербайджана, а 3 годами спустя - народного артиста СССР.

Академик Академии наук Азербайджана, председатель союза композиторов Азербайджана, ректор государственной консерватории Азербайджана, У. Гаджибеков вошел в историю как первый автор оперы на мусульманском востоке.

Однако неоценимые заслуги великого Узеира Гаджибекова не ограничиваются только этим. В 30-х гг. прошлого столетия, когда чинимые большевиками угнетения над людьми достигли своего пика, в годы репрессии руководство империи пыталось уничтожить не только угнетаемые им народы, но и их национально-культурные ценности, древнюю культуру, искусство. В 30-е годы состоялся "открытый суд" тара. Узеир Гаджибеков вместе с Муслимом Магомаевым старшим (сегодня также день рождения М. Магомаева) спасли тар - струнный музыкальный инструмент, широко используемый в азербайджанской народной музыке, из когтей большевиков.

Во время Великой Отечественной Войны также как и миллионы жителей страны У. Гаджибеков оказал всю необходимую помощь Красной Армии в деле разгрома фашистских оккупантов.

Он перевел 25000 рублей из собственных сбережений в государственном банке для производства танков, а также другие заслуги сделали этого человека великим в нашей истории.

Основатель национальной оперы, автор первой оперы на азербайджанском языке, ряда комедий, произведений камерно-инструментального оркестра, ряда песен, вечно живущий в наших сердцах, общественный деятель, патриот, просветитель скончался 23 ноября 1948 года.

По распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева каждый год 18 сентября отмечается как День музыки Узеира.