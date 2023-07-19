Самые ожидаемые фильмы этой недели в CinemaPlus

С 20 июля в сети кинотеатров CinemaPlus ожидается показ двух самых ожидаемых фильмов производства Великобритании и США.

С 20 июля в сети кинотеатров CinemaPlus ожидается показ двух самых ожидаемых фильмов производства Великобритании и США.

Как сообщает Report, один из них - основанный на реальных событиях биографический фильм "Оппенгеймер".

Это история о жизни американского физика, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба.

Несмотря на многочисленные заслуги в области квантовой механики и теории, а также физики космических лучей, широкую известность во всем мире Роберт Оппенгеймер получил благодаря созданию смертоносного оружия. Именно его сначала в США, а после и во всем мире стали называть "отцом ядерной бомбы".

Режиссер и сценарист фильма - Кристофер Нолан. В его карьере это самый продолжительный фильм и первый за 20 лет с возрастным рейтингом R (до 17 лет обязательно присутствие взрослого).

Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мерфи, а также Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл. и другие. Бюджет фильма составляет 100 000 000 долларов. Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus показывают на двух языках - русском и английском.

Комедийный фильм "Барби" основан на серии игрушек Барби от компании Mattel.

Режиссер картины - Грета Гервиг. В главных ролях - Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен). В фильме также сыграли Уилл Феррелл, Эмма Макей, Симу Лю и другие.

Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

Бюджет фильма составляет 145 000 000 долларов.

Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus показывают на трех языках - турецком, русском и английском.

CinemaPlus всегда готов радовать вас лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.