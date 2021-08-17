Почему не возобновляется деятельность кинотеатров в Азербайджане?

С марта прошлого года из-за пандемии коронавируса кинотеатры в Азербайджане закрылись. Однако спустя некоторое время рестораны, крупные торговые центры, спортивные залы и мечети возобновили свою работу, кинотеатры же все еще остаются закрытыми для зрителе

С марта прошлого года из-за пандемии коронавируса кинотеатры в Азербайджане закрылись. Однако спустя некоторое время рестораны, крупные торговые центры, спортивные залы и мечети возобновили свою работу, кинотеатры же все еще остаются закрытыми для зрителей.

Как сообщает Report, сейчас, когда число зараженных на территории страны растет, открытие кинотеатров в стране не представляется возможным. Хотя в условиях пандемии правильным шагом было бы возобновить работу кинотеатров, чтобы граждане смогли избавиться от психологического напряжения.

Baku TV провел опрос среди жителей столицы по поводу открытия кинотеатров. Большинство опрошенных заявили, что согласны смотреть любимые фильмы в кинотеатрах даже в масках.

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