​На киностудии "Азербайджанфильм" снимут новую картину

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На киностудии "Азербайджанфильм" запланированы съемки нового фильма.

Как сообщает Report, режиссер картины - Ульвия Кенуль, оператор-постановщик - Надир Мехтиев.

Фильм с предварительным названием "Чрезмерное соответствие" ("Həddən artıq uyğunluq") снимут по госзаказу. В настоящее время проводится творческая работа над режиссерским сценарием фильма.

Напомним, что фильм станет второй крупной работой в кино известного в качестве клипмейкера режиссера Ульвии Кенуль. Ее первая картина называлась "Где адвокат?" ("Vəkil hanı?").