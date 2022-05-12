Молодой азербайджанский тарзен представил Грузию на международном фестивале в Испании

Грузия приняла участие в международном фестивале и конкурсе искусств “Fiestalonia Millenio” в городе Льорет-де-Мар, Испания.
Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии, в котором приняли участие молодые таланты из более чем 10 стран, Грузию представляли танцевальный ансамбль ”Имеди“, вокалисты и тарзен Рамин Пирмамедов.
Наш соотечественник из Тбилиси исполнил в конкурсной части фестиваля “чахаргахскую рапсодию”, а в гала-концерте - испанскую песню “Despacito”.
Жюри и зрителям была представлена информация о таре, который был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Р.Пирмамедов был удостоен I места в номинации инструменталистов конкурса.
Грузинский коллектив занял II место среди участников фестиваля.