Известный азербайджанский актер будет прооперирован в Турции

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский актер Тарлан Нур Яшар (Тарлан Фарзуллаев) уехал в Турцию на лечение и операцию.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он будет лечиться в хирургической клинике города Самсун.

Актер уже 7 лет страдает сахарным диабетом.

По словам Тарлана Нур Яшара, в Турции его прооперирует Музаффер Ал: "Мы, актеры, не уделяем достаточного внимания питанию и режиму. Поэтому диабет начал беспокоить меня. Эту клинику мне порекомендовал мой друг-врач в Баку. Музаффер Ал ознакомился с моими анализами, сказал, что они положительные и согласился прооперировать".

Отметим, что Т.Фарзуллаев родился 20 июля 1979 года в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный технический университет. Актер снимался в сериалах "Соседи", "Три сестры" и других.