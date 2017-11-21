Азербайджанское государство отправляет Расима Балаева на лечение в Турцию

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Расим Балаев отправится в Турцию на лечение.

Об этом Report сообщил сам народный артист.

Он сказал, что 22 ноября отправится в Турцию, все расходы взяло на себя Азербайджанское государство: "Я еду в Стамбул. Я пока не знаю название больницы. Во время лечения я, можно сказать, обошел все больницы в Баку. Куда меня направляли, я туда и шел".

Отметим, что Р. Балаев страдает от сахарного диабета и давления. У него есть проблемы с позвоночником.