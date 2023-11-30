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Завершено бурение 14 км Муровдагского тоннеля

Завершено бурение 14 км Муровдагского тоннеля Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана уже завершило бурение 14 км Муровдагского тоннеля.
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 13:08
Завершено бурение 14 км Муровдагского тоннеля

Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана уже завершило бурение 14 км Муровдагского тоннеля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 км является одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов по поручению президента Ильхама Алиева.

Проектная длина дороги, соединяющей Гейгельский и Кяльбаджарский районы, составляет 56 км на участке Тоганалы-Кяльбаджар и 26 км на участке Кяльбаджар-Истису. С 16-километрового участка дороги Тоганалы-Кяльбаджар начинается Муровдагский хребет, его высота составляет от 1700 м до 3 250 м.

В этой части продолжается строительство Муровдагского тоннеля, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. Тоннель будет иметь 2 полосы движения в одном направлении, а ширина проезжей части составит 10 метров. Дополнительно ведется строительство 4 тоннелей длиной 561,2 м, 626,9 м, 500 м и 947,9 м.

В целом работы по проекту выполнены на 50,5%.

Строительные работы ведутся под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии со "Строительными нормами и правилами".

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало от села Тоганалы Гейгельского района и проходит по территории освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района. Ее строительство обеспечит удобный проезд ко многим населенным пунктам и районному центру, а также к территории знаменитого Истису.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMurovdağ tunelində 14 km-lik qazma işləri artıq tamamlanıb

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