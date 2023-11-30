Завершено бурение 14 км Муровдагского тоннеля

Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана уже завершило бурение 14 км Муровдагского тоннеля.

Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана уже завершило бурение 14 км Муровдагского тоннеля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 км является одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов по поручению президента Ильхама Алиева.

Проектная длина дороги, соединяющей Гейгельский и Кяльбаджарский районы, составляет 56 км на участке Тоганалы-Кяльбаджар и 26 км на участке Кяльбаджар-Истису. С 16-километрового участка дороги Тоганалы-Кяльбаджар начинается Муровдагский хребет, его высота составляет от 1700 м до 3 250 м.

В этой части продолжается строительство Муровдагского тоннеля, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. Тоннель будет иметь 2 полосы движения в одном направлении, а ширина проезжей части составит 10 метров. Дополнительно ведется строительство 4 тоннелей длиной 561,2 м, 626,9 м, 500 м и 947,9 м.

В целом работы по проекту выполнены на 50,5%.

Строительные работы ведутся под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии со "Строительными нормами и правилами".

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало от села Тоганалы Гейгельского района и проходит по территории освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района. Ее строительство обеспечит удобный проезд ко многим населенным пунктам и районному центру, а также к территории знаменитого Истису.