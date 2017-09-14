Замминистра: Азербайджан будет участвовать в создании в Грузии новых логистических центров

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Тбилиси. 14 сентября. REPORT.AZ/ "В Грузии будут построены новые логистические центры. Азербайджан приглашен к участию в работах по созданию этих центров".

Об этом грузинскому бюро Report заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Черкизешвили.

Г.Черкизешвили отметил, что Азербайджан – одна из основных стран, вкладывающих капитал в Грузию: "В развитии экономики Грузии есть роль и Азербайджана. Проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, финансируемые SOCAR проекты, а также другие совместно реализуемые проекты играют важную роль в развитии экономики наших стран, повышении престижа Азербайджана и Грузии в регионе и мире. Думаю, в создании логистических центров и реализации новых инфраструктурных проектов важно участие Азербайджана. С учетом этого мы пригласили Азербайджан участвовать в новых проектах".