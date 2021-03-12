ВБ отчитался о реформах в сфере юстиции в Азербайджане

ВБ считает неизбежным внедрение системы электронного судопроизводства в оставшихся двух регионах - Гяндже и Ширване

В рамках проекта Всемирного банка (ВБ) по реформированию системы юстиции завершено строительство Сумгайытского судебного комплекса, Сураханского районного суда города Баку и Масаллинского районного суда.

Как передает Report со ссылкой на отчет банка по статусу проекта, в настоящее время идет передача всех трех зданий, открытие которых должно состояться весной 2021 года.

«Главный центр обработки данных (в Баку) и Резервный центр обработки данных (в Евлахе) - основные элементы системы электронного суда - близятся к завершению. Резервный дата-центр прошел «стресс-тест» на получение международной сертификации. Планируется, что Главный центр обработки данных будет введен в эксплуатацию к весне 2021 года, включая сертификацию», - говорится в отчете.

В ВБ считают неизбежным внедрение системы электронного судопроизводства в оставшихся двух регионах - Гяндже и Ширване.

«Электронные суды, построенные при финансовой поддержке ВБ, очень энергоэффективны. При последнем (в июле 2017 года) повышении тарифов на электроэнергию они продемонстрировали низкое потребление энергии на квадратный метр. Кроме того, в умных судах работают система и оборудование для аудио-видео транскрипции судебных заседаний, которые установлены во всех построенных в рамках проекта ВБ судах. Всего насчитывается 66 судов», - говорится в отчете.

ВБ ожидает увеличения в ближайшие месяцы числа судебных дел, в том числе в области договорных и коммерческих, а также споров по делам о несостоятельности в результате пандемии COVID-19: «Судебные разбирательства в новых судах еще не набрали темпов, что связано с ограничениями из-за COVID-19 и общим спадом экономической активности».

Напомним, что в настоящее время работы осуществляются в рамках дополнительного финансирования в размере 50 млн долларов США, которое было одобрено Советом директоров ВБ 26 марта 2020 года. Наряду с этим, банк продлил сроки освоения первоначального кредита, утвержденного в июле 2014 года, до 30 июня 2021 года.

Завершение проекта "Услуги в сфере юстиции и высокотехнологическая судебная инфраструктура", на реализацию которого банк в 2014 году утвердил кредит в размере 100 млн долларов США, предполагалось 30 июня 2020 года. В рамках этого проекта предусмотрены тренинги для работников системы юстиции, строительство административных зданий судов, совершенствование системы услуг в сфере юстиции.

Средства допфинансирования предусмотрены на улучшение оказания услуг юстиции (стоимость этих работ оценивается в 43,84 млн доллара США), укрепление институционального потенциала и эффективности (25,8 млн доллара США), расширение и модернизация инфраструктуры правосудия (59,71 млн доллара США), управление проектом и координация (12,89 млн долларов США), внедрение на пилотной основе трансформационных технологий для работы системы правосудия и улучшения предоставляемых услуг (4,83 млн долларов США). На непредвиденные расходы предусмотрено 2,67 млн доллара США.

Реализацию работ в рамках допфинансирования планируется завершить до конца июня 2024 года. На данный момент уже освоено 14% (7 млн долларов США) этого кредита.