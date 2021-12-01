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В Лачыне обеспечено водоснабжение военных и гражданских объектов

В Лачыне обеспечено водоснабжение военных и гражданских объектов ОАО “Азерсу” обеспечило водоснабжение объектов военного и гражданского назначения в освобожденном от оккупации Лачынском районе
Инфраструктура
1 декабря 2021 г. 09:44
В Лачыне обеспечено водоснабжение военных и гражданских объектов
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ОАО “Азерсу” обеспечило водоснабжение объектов военного и гражданского назначения в освобожденном от оккупации Лачынском районе.

Как сообщает Report, оперативное восстановление систем питьевого водоснабжения началось сразу после освобождения Лачынского района.

Источники питьевой воды в этом районе были приведены в непригодное состояние в период оккупации. Всего от источников к жилым объектам проложено 13 км водопроводов различного диаметра. В то же время в трех пунктах были оборудованы водонапорные башни для обеспечения транспортировки воды машинами в случае необходимости.

"Азерсу" наряду с Лачинским районом организовал бесперебойную службу в городах Шуша и Кельбаджар, поселках Гадрут, Талыш и Суговушан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında hərbi və mülki təyinatlı obyektlər su ilə təchiz edilib

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