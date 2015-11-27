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    ​В Баку въезд на дорогу 20-й участок - Бибиэйбатская мечеть закрыли для пассажирских автобусов

    Эти меры предприняты в целях устранения автомобильных пробок и обеспечения беспрепятственного движения транспорта

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта завершил работы по организации двустороннего движения транспортных средств на участке Бибиэйбатской дороги от Бибиэйбатской мечети до Бакинского дворца водных видов спорта. Это сделано в целях устранения автомобильных пробок на территории 20-го участка Сабаильского района и обеспечения беспрепятственного движения транспорта в направлении Локбатанского круга.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", с этого дня дорога сдана в пользование водителей. После завершения работ пассажирским автобусам, курсирующим в направлении города, запретили движение по дороге от 20-го участка до Бибиэйбатской мечети. Они могут двигаться только в направлении Бакинского дворца водных видов спорта. 

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