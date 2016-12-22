В Баку снесут 122 тыс. жилых зданий - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:22

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ К 2035 году общий жилой фонд в Баку составит 97 781 кв. м, жилая площадь на душу населения – 25 кв. м.

Как сообщает Report, это отражено в плане землепользования и зонирования Баку (Генеральный план), подготовленном Бакинским государственным проектным институтом.

Согласно плану, к 2035 году будут снесены 121 919 зданий. Среди причин указывают реконструкцию дорог, строительство объектов государственного значения и др.

Кроме того, прогнозируется доведение числа гостиничных номеров до 60 тыс., профтехучилищ и средних специальных учебных заведений до 81 тыс., высших учебных заведений – до 51 единицы.

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Объем инвестиций на реализацию схемы планирования в рамках Генплана до 2035 года составит примерно 283,972 млрд манатов.

Отметим, что вынесенный сегодня на общественное обсуждение план землепользования и зонирования Баку (Генеральный план) утвержден и будет представлен Кабинету министров.