​В Баку открылся новый автобусный маршрут

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ООО BakuBus открыл в центре города новый автобусный маршрут №14.

Как сообщает Report, уже в прошлую субботу, 31 октября, на маршрутную линию №14 было выпущено 8 автобусов марки Iveco.

С сегодняшнего дня на линии будут курсировать 30 автобусов.

Отметим, что автобус №14 курсирует по маршруту м."Хатаи" - мост Джаваншира - м."28 мая" - Центробанк - ул. Физули - м."Низами" - старый автовокзал - ул. Измира - Государственный комитет статистики - Ясамальский базар - круг "20 января".

Напомним, что автобусы по данному маршруту работают с 06:00 до 24:00.