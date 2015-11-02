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    ​В Баку открылся новый автобусный маршрут

    С сегодняшнего дня на линии будут курсировать 30 автобусов

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ООО BakuBus открыл в центре города новый автобусный маршрут №14.

    Как сообщает Report, уже в прошлую субботу, 31 октября, на маршрутную линию №14 было выпущено 8 автобусов марки Iveco.

    С сегодняшнего дня на линии будут курсировать 30 автобусов.

    Отметим, что автобус №14 курсирует по маршруту м."Хатаи" - мост Джаваншира - м."28 мая" - Центробанк - ул. Физули - м."Низами" - старый автовокзал - ул. Измира - Государственный комитет статистики - Ясамальский базар - круг "20 января".

    Напомним, что автобусы по данному маршруту работают с 06:00 до 24:00. 

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