В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января".