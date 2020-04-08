​В Азербайджан доставят вагоны нового поколения из России

Азербайджанские компании - ПОО "Союзконтакт-Транс" и ООО "АТУ ТРАНС" подписали два договора с российским производителем вагонов United Wagon Co.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В адрес "Союзконтакт-Транс" до конца II квартала 2020 года будет отгружено 40 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола, в адрес "АТУ ТРАНС" в тот же период будет направлено 18 вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов, а до конца III квартала - 5 крытых вагонов.

Вагон-хоппер модели 19-9549 оптимален для перевозок широкой номенклатуры зерновых грузов. Увеличенный до 120 м3 объем кузова и тележки с осевой нагрузкой 25 тонн/сил позволяют использовать полную грузоподъемность вагона (76 тонны), обеспечивая дополнительную перевозку до 6 тонн груза по сравнению с типовыми вагонами.

Платформа для перевозки леса модели 13-6895 (60 футов) позволяет увеличить погрузку в вагон на 30-40% по сравнению с типовыми аналогами, оставаясь в короткобазном тарифе, благодаря повышенной грузоподъемности 72,5 тонны и погрузочной длине 18 850 мм.

Крытый вагон модели 11-6874 характеризуется увеличенным объемом кузова 175 м3 и повышенной до 73 тонн грузоподъемностью, что в сравнении с показателями типового подвижного состава позволяет дополнительно перевозить более 5 тонн груза в каждом вагоне.

"Импортные и транзитные перевозки зерна на территории Азербайджана активно наращивают свои обороты. Наша компания держит руку на пульсе и стремится быть в центре нового тренда на увеличение зерновых перевозок по железной дороге", - сказал Ильяс Сафаров, генеральный директор ПОО "Союзконтакт-Транс".

"Вагоны 25 тонн/сил появились на пространстве 1 520 несколько лет назад. Надежность, повышенная погрузка, оптимизированные затраты на перевозку грузов и обслуживание подвижного состава уже стали визитной карточкой тихвинских вагонов. Скоро мы увидим все преимущества вагонов нового поколения в работе на территории Азербайджана, в частности, в парке нашей компании", - подчеркнул Рафиг Шихамиров, генеральный директор ООО "АТУ ТРАНС".