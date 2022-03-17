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В Азербайджане в феврале первичную госрегистрацию прошли 1 300 частных домов

В Азербайджане в феврале первичную госрегистрацию прошли 1 300 частных домов В феврале этого года в Азербайджане 1,302 индивидуальных жилых домов и коттеджей прошли первичную государственную регистрацию.
Инфраструктура
17 марта 2022 г. 15:47
В Азербайджане в феврале первичную госрегистрацию прошли 1 300 частных домов

В феврале этого года в Азербайджане 1,302 индивидуальных жилых домов и коттеджей прошли первичную государственную регистрацию.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

По информации, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество первично зарегистрированных индивидуальных жилых домов и коттеджей увеличилось на 5,1%.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в первичной регистрации земельных участков. Так, по сравнению с тем же периодом прошлого года, этот показатель увеличился в 3,6 раза и составил 4 612.

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 26 194 прав на недвижимость, из которых 7 587 (17,02%) приходятся на первичную регистрацию, а 18 607 (82,98%) - на повторную.

Первичная регистрация - это первое признание государством прав на недвижимое имущество, а повторная регистрация - это признание государством прав, возникших в результате отчуждения недвижимого имущества, зарегистрированного в госреестре недвижимости, или перехода к другому лицу по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

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