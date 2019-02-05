В Азербайджане создано ООО "Баку Капстройремонт"

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет Министров Азербайджанской Республики издал постановление о создании в подчинении главы Исполнительной власти города Баку ООО «Баку Капстройремонт» на хозрасчёте и установлении числа его сотрудников.

Как передаёт Report, постановление было подписано премьер-министром Новрузом Мамедовым.

Согласно указу в соответствии с пунктом 2.8 «Положения о местных исполнительных властях», утверждённого указом Президента Азербайджана от 6 июня 2012 года, в подчинении главы Исполнительной власти города Баку создаётся ООО «Баку Капстройремонт» на хозрасчёте. Число сотрудников ООО установлено в размере 16 штатных единиц.

Государственному комитету по вопросам имущества поручено обеспечить осуществление необходимых мер для утверждения устава и государственной регистрации ООО «Баку Капстройремонт» в подчинении главы Исполнительной власти города Баку. Исполнительной власти города Баку поручено решить следующие из данного постановления вопросы.