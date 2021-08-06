В Азербайджане реконструировано и отремонтировано 120 км дорог

В первом полугодии этого года в Азербайджане было построено, реконструировано и отремонтировано 119,6 км автомобильных дорог, проспектов и улиц.

В первом полугодии этого года в Азербайджане было построено, реконструировано и отремонтировано 119,6 км автомобильных дорог, проспектов и улиц.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Хидаят Рустамов.

По его словам, в том числе реконструировано и отремонтировано 55,5 км дорог местного значения, а в Баку - 64,1 км.

"За 6 месяцев 2021 года на 3,6 км автодороги Гала-Пираллахи столицы построен и сдан в эксплуатацию надземный пешеходный переход протяженностью 76,7 м", - добавил Рустамов.