Участники коридора "Север-Юг" обсудили упрощение таможенных процедур

В Баку состоялось 6-е заседание рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

В Баку состоялось 6-е заседание рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Как заявили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", председатель компании Джавид Гурбанов в рамках заседания встретился с руководителями делегаций по железнодорожному транспорту стран-участниц. Он рассказал о значении МТК "Север-Юг" и проводимой в этом направлении работе.

Он отметил, что коридор будет играть важную роль в развитии и расширении экономических и торговых связей не только между участниками проекта, но и другими странами, наращивающими торговый оборот, осуществляя экспортно-импортные операции по этому маршруту.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Вячеслав Павловский, первый заместитель главы Государственного объединения "Белорусские железные дороги" Петр Дулуб, вице-президент Иранских железных дорог Мортеза Джафари, глава представительства Финского железнодорожного концерна (VR Group LTD) в России Владислав Шепетовский. К обсуждениям в онлайн-формате присоединился управляющий директор и председатель Индийской контейнерной корпорации (CONCOR) Калиана Рама.

Основными вопросами повестки заседания стали создание привлекательных тарифных условий участниками коридора, упрощение таможенных процедур, внедрение электронного обмена информацией при организации контейнерных поездов по западному маршруту МТК "Север-Юг", развитие инфраструктуры в национальных частях коридора, повышение грузового потенциала терминала в Астаре (Иран), строительство железнодорожных линий Астара-Решт и Захедан-Чабахар и другие.

По итогам заседания подписан протокол.

Основа транспортного коридора "Север-Юг" была заложена 12 сентября 2000 года согласно межправительственному соглашению, подписанному между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. Данное соглашение ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина).

Проект планируется в направлении Северной и Западной Европы – Российской Федерации, затем еще в трех направлениях: Кавказ – Персидский залив (Западный маршрут); Центральная Азия – Персидский залив (Восточный маршрут); Каспийское море – Исламская Республика Иран – Персидский залив (Центральный маршрут).